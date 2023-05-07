EN ÇOK KURAN OKUNUYOR

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber sesli kitaplar oldukça rağbet görüyor. ABD merkezli editörlük şirketi Global English Editing'in verileine göre dünyadaki okuyucuların yüzde 66'sı basılı kitap okumayı tercih ediyor.

Dünyada en çok okunan kitaplar ise Kur'an-ı Kerim ve İncil. Miguel de Cervantes'in "Don Kişot" kitabı ile JK Rowling'in yazdığı "Harry Potter" serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında.

Dünyanın en çok okunan diğer kitapları ise Charles Dickens'ın "İki Şehrin Hikayesi", JRR Tolkien'in "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery'nin "Küçük Prens", Lewis Carroll'ın "Alice Harikalar Diyarında" ile Agatha Christie'nin "10 Küçük Zenci" eserleri şeklinde sıralanıyor.