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Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri! Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi verilerine göre dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belirleniyor. Belirli aralıklarla güncellenen analizlerin verileri en son 2017 yılında yapıldı. Verilere göre dünyada en çok kitap okuyan ülke hangisi ve Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

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  • Dünyanın en fazla kitap okuyan ülkeleri! Peki, Türkiye bu yıl kaçıncı sırada?

    DÜNYA KİTAP VE TELİF HAKLARI GÜNÜ 

    Dünyada en çok kitap okuyan ilk 10 ülke arasında 6'sı Asya'dan, 4'ü Avrupa'da yer alıyor. En çok kitap okuyan ülkeler sıralmasında Türkiye'de yer alıyor. 

    UNECSO tarafından 1995'te 23 Nisan "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" ilan edildi. 23 Nisan seçilmesine ise Miguel de Cervantes ve William Shakespeare gibi iki önemli yazarın ölüm tarihi etkili oldu. Böylece Düya Kitap Günü belirlendi.

     
  • Dünyanın en fazla kitap okuyan ülkeleri! Peki, Türkiye bu yıl kaçıncı sırada?

    Dünya Kitap Günü'nde 100'den fazla ülkede kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve çocukların kitaplarla tanıştırılması 28 senedir amaçlanıyor.

    UNESCO her yıl yeni bir Dünya Kitap Başkenti seçiyor. Bu yıl Dünya Kitap Başkenti Afirka ülkesi Gana'nın başkenti Akra seçildi.

    Türkiye'de 23 Nisan hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hemde Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü kapsamında Kütüphaneler Haftası olarak kutlanıyor.

     
  • Dünyanın en fazla kitap okuyan ülkeleri! Peki, Türkiye bu yıl kaçıncı sırada?

    EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜLKELER

    Dünya Kültürü Puan Endeksi'ne göre dünyada en çok kitap okuyan ülke Hindistan, ikinci sırada ise Tayland ve ardından Çin geliyor

    Bu endeks vatandaşların haftada okumaya harcadıkları ortalama zamanı esasa alarak belirleniyor. Basılı kitapların yanı sıra, gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerikler de puanlamaya dahil ediliyor.

    Hindistanda her vatandaş, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor. Tayland'da ise 9 saat 24 dakika ve Çin'de 8 saat sürüyor.

     
  • Dünyanın en fazla kitap okuyan ülkeleri! Peki, Türkiye bu yıl kaçıncı sırada?

    TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

    Dünyada en çok kitap okuyan ülkeler, Filipinler ( 7 saat 36 dakika), Mısır ( 7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa ( 6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralandı.

    Türkiye ise haftada ortalama 5 saat 54 dakika ile listenin 18. sırasında yer alıyor. 

     
  • Dünyanın en fazla kitap okuyan ülkeleri! Peki, Türkiye bu yıl kaçıncı sırada?

    EN ÇOK KURAN OKUNUYOR

    Teknolojinin ilerlemesiyle beraber sesli kitaplar oldukça rağbet görüyor. ABD merkezli editörlük şirketi Global English Editing'in verileine göre dünyadaki okuyucuların yüzde 66'sı basılı kitap okumayı tercih ediyor.

    Dünyada en çok okunan kitaplar ise Kur'an-ı Kerim ve İncil. Miguel de Cervantes'in "Don Kişot" kitabı ile JK Rowling'in yazdığı "Harry Potter" serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında.

    Dünyanın en çok okunan diğer kitapları ise Charles Dickens'ın "İki Şehrin Hikayesi", JRR Tolkien'in "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery'nin "Küçük Prens", Lewis Carroll'ın "Alice Harikalar Diyarında" ile Agatha Christie'nin "10 Küçük Zenci" eserleri şeklinde sıralanıyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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