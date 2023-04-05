Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı

19 Ocak'ta istifa ettiğini duyuran eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bugün parlamentoda yaptığı son konuşmanın ardından siyasete veda etti. Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı

ABONE OL
AA
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Jacinda Ardern, parlamentoda yaptığı son konuşmanın ardından siyasete veda etti.

     

     
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    Stuff'ın haberine göre, Ardern'in parlamentodaki son konuşmasını 2021'de yaşanan Pike River maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Müslüman toplumunun üyeleri, eski başbakanlar ve Ardern'in ailesi ve eski çalışanları izledi.

     

     
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    Veda konuşmasına iklim değişikliğine odaklanarak başlayan Ardern, iklim değişikliğinin, modern siyasetin "belirleyici" bir gündemi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

     

     
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    "ÇOCUĞUMUN OLACAĞINI ASLA DÜŞÜNMEDİM"

    Ardern'in kızı Neve, konuşma esnasında annesine ve eski Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'a el salladı.

    28 yaşında siyasete giren biri olarak bir çocuğunun olacağını asla düşünmediğini belirten Ardern, "İşçi Partisinin lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşadım." dedi.

     

     

     

     
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETMİŞTİ

    Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş ve 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

     

     
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

    Eski Başbakan, parlamentodan ayrıldıktan sonra “Christchurch Çağrısı” için özel elçi olarak gönüllü faaliyetlerine devam edecek.
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    YENİ ZELANDA SALDIRISI VE CHRISTCHURCH ÇAĞRISI

    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonunun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini duyurmuştu. 

     

    Teröristin yaptığı 17 dakikalık canlı yayın sırasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini belirten Facebook yönetimi, sosyal ağın yapay zekasının da terör saldırısının canlı yayınını yakalayamadığını açıklamıştı.

     
  • Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler

    Dünyanın önde gelen internet şirketlerinin bu konuda eyleme geçeceklerini aktaran Ardern, "Christchurch Çağrısı ülkemde yaşanan saldırıya karşı uluslararası bir tepkidir." ifadesini kullanmıştı.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Merve Elmacı
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.