Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Dünyanın en kısa adamından Mardinli Sultan’a selam

        Dünyanın en kısa adamından Mardinli Sultan'a selam

        'Dünyanın en kısa adamı' olarak bilinen İranlı Afşin Kadirzade, 2 metre 51 santimetre boyuyla dünyanın en uzun adamı unvanına sahip Mardinli Sultan Kösen'e selamlarını iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İran'ın Bokan kentindeki Horhor köyünde yaşayan Kadirzade, 65,24 santimetre boyunda ve 6,5 kilogramlık ağırlığa sahip. 21 yaşındaki Kadirzade, 2022'de 'dünyanın yaşayan en kısa boylu erkeği' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdırdı.

        2

        "EN ÇOK İSTANBUL'U ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"

        Kadirzade, dans etmeye ve eğitime ilgisinin olduğunu, özel durumundan ötürü evde özel öğretmen eşliğinde eğitim gördüğünü söyledi. Kadirzade, otomobil süremediği için ileride kendisi için yapılmış bir otomobil hayali kurduğunu da dile getirdi.

        3

        Tüm dünyayı gezip görmeyi çok istediğini belirten Kadirzade, "Özellikle Türkiye, İspanya, Rusya, ABD, İngiltere ve Çin'e gidip gezmek isterim. En çok da İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum" dedi.

        4

        MARDİNLİ SULTAN'A SELAM

        Mardin'de yaşayan, 'dünyanın en uzun boylu adamı' unvanına sahip Sultan Kösen'i de görmek istediğini aktaran Kadirzade, şunları söyledi:

        5

        "Buradan sizin aracılığınızla Sultan'a selam gönderiyorum. Selam Sultan, inşallah (Türkiye'ye) geleceğim ve seninle buluşmak beni mutlu edecek."

        6

        İKİ KERE GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA KAYDEDİLDİ

        Kadirzade, iki defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini belirterek, "Birincisi dünyanın en kısa erkeği, ikincisi de dünyanın en küçük elleri ve parmakları olan adam olarak" dedi.

        #dünyanın en kısa adamı
        #Sultan Kösen
        #Afşin Kadirzade
        #Dünyanın En Uzun Adamı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj