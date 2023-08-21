Dünyanın en kısa adamından Mardinli Sultan'a selam
'Dünyanın en kısa adamı' olarak bilinen İranlı Afşin Kadirzade, 2 metre 51 santimetre boyuyla dünyanın en uzun adamı unvanına sahip Mardinli Sultan Kösen'e selamlarını iletti
İran'ın Bokan kentindeki Horhor köyünde yaşayan Kadirzade, 65,24 santimetre boyunda ve 6,5 kilogramlık ağırlığa sahip. 21 yaşındaki Kadirzade, 2022'de 'dünyanın yaşayan en kısa boylu erkeği' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdırdı.
"EN ÇOK İSTANBUL'U ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"
Kadirzade, dans etmeye ve eğitime ilgisinin olduğunu, özel durumundan ötürü evde özel öğretmen eşliğinde eğitim gördüğünü söyledi. Kadirzade, otomobil süremediği için ileride kendisi için yapılmış bir otomobil hayali kurduğunu da dile getirdi.
Tüm dünyayı gezip görmeyi çok istediğini belirten Kadirzade, "Özellikle Türkiye, İspanya, Rusya, ABD, İngiltere ve Çin'e gidip gezmek isterim. En çok da İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum" dedi.
MARDİNLİ SULTAN'A SELAM
Mardin'de yaşayan, 'dünyanın en uzun boylu adamı' unvanına sahip Sultan Kösen'i de görmek istediğini aktaran Kadirzade, şunları söyledi:
"Buradan sizin aracılığınızla Sultan'a selam gönderiyorum. Selam Sultan, inşallah (Türkiye'ye) geleceğim ve seninle buluşmak beni mutlu edecek."
İKİ KERE GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA KAYDEDİLDİ
Kadirzade, iki defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini belirterek, "Birincisi dünyanın en kısa erkeği, ikincisi de dünyanın en küçük elleri ve parmakları olan adam olarak" dedi.