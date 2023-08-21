Haberler Yaşam Dünyanın en kısa adamından Mardinli Sultan’a selam

Dünyanın en kısa adamından Mardinli Sultan'a selam 'Dünyanın en kısa adamı' olarak bilinen İranlı Afşin Kadirzade, 2 metre 51 santimetre boyuyla dünyanın en uzun adamı unvanına sahip Mardinli Sultan Kösen'e selamlarını iletti Anadolu Ajansı Giriş: 21.08.2023 - 11:35 Güncelleme: 21.08.2023 - 11:35 facebook

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İran'ın Bokan kentindeki Horhor köyünde yaşayan Kadirzade, 65,24 santimetre boyunda ve 6,5 kilogramlık ağırlığa sahip. 21 yaşındaki Kadirzade, 2022'de 'dünyanın yaşayan en kısa boylu erkeği' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdırdı.

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"EN ÇOK İSTANBUL'U ZİYARET ETMEK İSTİYORUM" Kadirzade, dans etmeye ve eğitime ilgisinin olduğunu, özel durumundan ötürü evde özel öğretmen eşliğinde eğitim gördüğünü söyledi. Kadirzade, otomobil süremediği için ileride kendisi için yapılmış bir otomobil hayali kurduğunu da dile getirdi.