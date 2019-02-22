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Malavi'nin güneyindeki küçük bir köyde büyüyen Kaula, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde doğalgaz sektöründe çalışarak, ülkesine döndüğünde toprak satın alabilecek parayı biriktirdi. Beş kişiyi istihdam ediyor ve meyve, buğday, mısır ve kassava yetiştiriyordu.
Komşularının çalışanlarından birine saldırıp ağır yaraladığını söyleyen adam, yardım almadan yürüyemeyen çalışanını tuvalete götürürken, yağmur yüzünden kayganlaşan merdivenlerden düşen çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedince Byson'a cinayet suçlaması yöneltildi. Komşuları, mahkemede aleyhine ifade verdi. 1992 yılıydı ve o zaman cinayet suçlarına zorunlu idam cezası veriliyordu.
O dönem, birkaç farklı ülkeye gidip, ölüm cezalarını infaz eden sadece bir cellat bulunduğu için birkaç ayda bir Malavi'ye gelirdi.
Bir gün infazlara saat 13.00'te başlandığında, idamlar 15:00'e kadar sürmüş ve cellat mesaisine son vermiş. 18 kişi idam edilirken, aralarında Byson'ın da bulunduğu üç kişinin infazı, celladın bir sonraki ziyaretine kalmış.
Byson aynı şeyin iki kez daha yaşandığını anlatılıyor. Liste yapılmış ama cellat listeyi bitirmemiş ve her seferinde Byson tamamen şans eseri hayatta kalmış. Hatta üçüncü seferde, infaz listesindeki Byson dışındaki herkes asılmış.
ŞANS ONA BİR KEZ DAHA GÜLDÜ
Malawi'de 1994'te çok partili demokrasinin kurulmasının ardından tüm infazlara son verildi.
Byson, Zomba Merkez Hapishanesi'nde idamlıkların yattığı koğuştan ana binaya alındı. Ömrünün geri kalanını orada geçirecekti. Hapishanedeki eğitim programlarına öğrenci ve eğitmen olarak katıldı. Ama serbest kalma umudu yoktu. Ancak, 2007'de tarihi bir vaka her şeyi değiştirdi.
Üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf eden, ancak geçici bir delilik anında bunu yaptığını savunan bir uyuşturucu bağımlısı, cinayet suçlarına verilen zorunlu ölüm cezasını mahkemeye taşıdı. Bazı vakalarda, faillerin diğerlerinden daha kabahatli olduğuna, dolayısıyla farklı seviyelerde cezaların verilmesi gerektiğine hükmedildi. Bu karar, bütün zorunlu ölüm cezalarının gözden geçirilmesi anlamına geliyordu. Böylece Byson serbest bırakıldı.
Byson hapisten çıktığında, yeni kabiliyetler öğrenmesi ve normal yaşama geçişini sağlamak için bir süre bir eğitim programında tutuldu. Şimdiyse, hafta sonları aynı deneyimi yaşayan eski mahkumlara yardım etmek için gönüllü olarak programda çalışıyor.
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