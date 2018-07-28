Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, dünyanın ulaşılması en zor yeri kabul ediliyor.
Ada, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta.
Dünyanın bir ucundaki ada, 1506 yılında Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedildi.
Aktif volkanik kökenli bu ada İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı.
Bir havalimanına sahip olmayan ada, yıl boyunca sadece 60 gün 'erişilebilir' oluyor. Adaya ulaşım deniz yolculuğuyla sağlanabiliyor.
Üstelik bunun için Güney Afrika'ya 6 günlük ya da Güney Atlantik Okyanusu üzerinden 1 aylık deniz yolculuğunu göze almak gerekiyor. Güney Afrika'dan adaya, yılda 8 veya 9 kez sefer düzenleniyor.
Bu nedenle adada çok az insan yaşıyor. Zira 2017 yılında adanın nüfusu 262 olarak sayıldı.
Her yere uzak olması adada geçim sıkıntısını da doğuruyor. Ada sakinleri balıkçılık, hayvancılık ve el işi ürünleriyle geçimini sağlıyor.
Adada sosyal tesis olarak okul, hastahane, postahane, müze, pastane, bar ve yüzme havuzu mevcut.
İşte dünyanın en uzak köşesinden kareler...
OKYANUSUN ORTASINDA GİZEMLİ ADA! BURAYA GİRMEK YASAK!
İzlanda'nın güney kıyısından yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta yer alan eşsiz ada Surtsey, 3 yıl süren devasa volkanik patlamalardan sonra, 1963 yılında oluştu.
130 metre derinlikte okyanus tabanından başlayarak meydana gelen volkanik püskürmelerle meydana gelen Bu adanın ilgi çekici özelliği ise, adaya kimsenin girmesine izin verilmemesi.
Sadece bilimsel amaçlar için kullanılan Surtsey'de bilim insanları, ekosistemin insan etkisi olmadan nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Bu nedenle adaya girmek yasak.
Öte yandan adaya giren bilim insanları da sıkı bir kontrolden geçiriliyor. Bilim insanlarının tek bir tohum ekmesine bile izin verilmiyor.
Çünkü adanın oluştuğu ilk zamanlarda bilim insanları gizlice adaya domates tohumu ekmişti. Adada domatesler yetişmeye başlayınca işin aslı ortaya çıkmış ve araştırmaya gölge düşüreceğinden domatesler hemen ortadan kaldırılmıştı.
İnsan müdahalesi olmayınca da adada yetişen ilk bitki yosun oldu.
Fulmar ve guillemot isimli kuş türleri ise adada yaşayan ilk hayvanlardı.
Yabancıların sadece hava taşıtlarıyla görebildiği Surtsey Adası şimdilerde bölgede sık sık görülen dalga ve rüzgâr erozyonu nedeniyle sürekli küçülüyor.
DÜNYANIN EN KÜÇÜK ADASI
Dünyanın en küçük adası, Just Room Enough Island (Tek Odalık Ada) ABD'nin New York eyaletine bağlı Alexandria körfezinde yer alıyor.
Minik ada, New York'un biraz dışındaki St. Lawrence nehri üzerine konumlanmış.
306 metrekare genişliğindeki adada sadece bir ev ve bir ağaç bulunuyor.
"Dünyanın yaşanabilir en küçük adası" 1950'li yıllarda satın alınarak özel mülk haline getirildi.
Eskiden Hub Adası olarak bilinen özel ada, 1950'lerde bir tatil evi inşa etmek isteyen zengin Boyland ailesi tarafından satın alındı. Aile, şehirden kaçmak için adaya ufak bir ev inşa ettirdi. Ancak adanın bu kadar ilgi görmesinden sonra ailenin yalnız vakit geçirme hayalleri suya düştü tabii ki...
Kanada'nın Ontario eyaletini birbirinden ayıran St. Lawrence nehri üzerinde ise 1,864 adacık yer alıyor.
Bölgedeki kara parçalarının ada olarak nitelendirilebilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Örneğin yıl boyunca su seviyesinin üzerinde kalması ve üzerinde ağaç yetişmesi gibi... Dünyanın en küçük adası da bu kriterleri karşılıyor.
St. Lawrence üzerindeki adacıklar, ziyarete açık değil. Ancak turistler su üzerinden adaları görebilmek için tekne turlarına katılabiliyor.
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