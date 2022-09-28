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Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

Dünyanın en uzun boylu kadını unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Rumeysa Gelgi, Türk Hava Yolları'nın (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek, ABD'ye seyahat etti

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  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi Türk Hava Yolları'nın (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek ABD'ye seyahat etti.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Guinness Rekorlar Kitabı'na 2 metre 15 cm boyu ile girmeye hak kazanan Gelgi, skolyoz rahatsızlığı nedeniyle sedye ile uçak yolculuğu yapabiliyor.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Kendisi yazılımcı olan Gelgi hem Guinness ile yapacağı iş birliği hem de mesleki kariyerini geliştirmek için ABD'ye seyahat etmek istedi.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Weaver sendromuna sahip olan ve uzun süre oturarak seyahat etmesi mümkün olmayan Gelgi için THY yetkilileri uçakta 6 koltuğu sedye haline getirdi.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Uçuş öncesinde İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Gelgi, boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat edebildiğini, bu nedenle sorunlar yaşadığını dile getirerek, THY'nin kendisine her türlü desteği sağladığını söyledi.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    İlk kez uçağa bineceği için çok heyecan duyduğunu, bu uçuşun kendisi gibi sedyeye ihtiyacı olan hastalar için önemli olduğunu anlatan Gelgi, "Bu benim hem ilk uçak yolculuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat sadece benim için değil bu yolculuğun birçok kişi için ilk olacağını düşünüyorum.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Çünkü sizlerin de bildiği üzere sedyeli bir yolcu olarak seyahat etme opsiyonu normalde ciddi rahatsızlıkları bulunan yani yoğun bakımdan yoğun bakıma, hastaneden hastaneye sevk edilen, ambulans ihtiyacı duyan hastalar için kullanılan bir opsiyon. Fakat benim skolyoz yani omurga eğriliği rahatsızlığım gereği uzun süreli oturamama durumum olduğu için ben sedyeyle uçmak durumunda kaldım" dedi.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Gelgi, daha önce turist olarak başka bir ülkeye seyahat eden bir yolcu için böyle bir prosedür uygulandığını zannetmediğini kaydederek, "Bu yüzden bu yolculuğun sonrasında bu şekilde oturamama problemi olan yolcular için de prosedürlerin de kolaylaşmasını umut ediyorum" diye konuştu.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    "ORADA KARİYERİMLE İLGİLİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİM"

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve diğer THY yetkililerine teşekkür eden Gelgi, şunları kaydetti:
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    "Sedyeli yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir prosedürdü. Fakat başta Sayın Ahmet Bolat, sonrasında Yahya Üstün, İsmail Velioğlu ve Ramazan Yaşar beyefendilerin özel ilgileri sayesinde tüm detaylar kolaylıkla halledildi. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. THY'nin sponsorluğu sayesinde refakatçim annemle seyahat ediyoruz.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Amerika'ya birden fazla amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Aynı zamanda orada bulunduğum süre içerisinde Guinness ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak. Asıl mesleğim, teknoloji sektöründe çalışıyorum. San Francisco'ya gidiyorum. Orası teknoloji şirketleriyle ünlü bir şehirdir. Orada kariyerimle ilgili fırsatları değerlendireceğim."

     
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    Rumeysa Gelgi ile refakatçisi olan annesi Safiye Gelgi, havalimanında bagaj ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin San Francisco tarifeli seferiyle ABD'ye hareket etti.
  • Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

    *Haberin görselleri AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

 

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