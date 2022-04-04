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'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa'dan 3 rekor daha

Dünyanın en uzun kadını olan Rumeysa Gelgi, 3 unvanla daha ismini Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Gelgi, "Toplamda 5 kez dünya rekortmeni olmuş oldum. Çok büyük bir gurur ve çok büyük bir onur" dedi

AA
  • 01
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    'Dünyanın en uzun boylu kadını' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, 3 alanda daha yeni unvanlar elde etti.
  • 02
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki evinde basın açıklaması düzenleyen 25 yaşındaki Gelgi, yaklaşık bir ay önce 'dünyanın en büyük ellere sahip kadını', 'dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını' ve 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadını' unvanlarını elde ettiğini söyledi.
  • 03
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    Bu rekorlar için başvuru yapmayı 2021'de 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanını elde ettiği zamandan beri aklında olduğunu belirten Gelgi, "Yıl başında bu üç unvan için başvuru yaptım. Ölçüm süreci gerçekleştirdik. Sonrasında yeni rekorlarım onaylandı" dedi.
  • 04
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    Gelgi, sıra dışı fiziksel farklılıklarla dünyaya geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
  • 05
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    "Mümkün olduğu kadarının da tanınmasını ve kutlanmasını istedim. Umuyorum bu yaptığım görünür farklılıklara sahip her birey için kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri yönünde bir ilham kaynağı olur.
  • 06
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    Aslında kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerinde dünyanın da onları kabul ettiğini, hatta bu sıra dışı özellikleri sebebiyle onları ödüllendirdiğini göstermiş oluyorumdur. Motivasyon tamamen buydu."
  • 07
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    Sağ elinin 24,93 santimetre, sağ orta parmağının 11,2 santimetre ve sırtının ise 59,9 santimetre olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini anlatan Gelgi, "Toplamda 5 kez dünya rekortmeni olmuş oldum. 
  • 08
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    Çok büyük bir gurur ve çok büyük bir onur. Vücut farklılıkları kategorisinde dünya genelinde bu kadar unvana sahip bir rekortmen daha var mı bilmiyorum" diye konuştu.
  • 09
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    "BAZI ETKİNLİKLERE SANAL OLARAK KATILIYORUM"

    Gelgi, son zamanlarda bazı etkinliklere sanal olarak katıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    "Bunlardan birisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'daki bir üniversitenin etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldım. Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki Erasmus öğrencilerinin etkinliğine davetliydim.

     

     
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

    Bu davetleri aldıkça, yeni insanlarla hikayemi paylaşma şansı elde ettikçe çok mutlu ve motive oluyorum. Umuyorum hikayemi dinleyen insanlara da ufak da olsa bir katkım oluyordur."
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
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    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler
  • 22
    Son dakika: REKOR KIRDI! 'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa Gelgi yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Haberler

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