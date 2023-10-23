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        Haberler Yaşam Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi öldü

        Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi öldü

        Portekiz'de 31 yaş ile dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Bobi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:05
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        Guinness Rekorlar Kitabı'nda şubat ayından bu yana dünyanın en yaşlı köpeği olarak kayıtlı olan Bobi'nin dün hayatını kaybettiği açıklandı.

        BİRKAÇ GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI

        Portekiz'in Leiria kentine bağlı Conqueiros köyünde bir bekçi köpeği olan Bobi'nin sahibi Leonal Costa, yerel basına yaptığı açıklamada, iç hastalıklara bağlı sebeplerden dolayı köpeğinin birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığını söyledi.

        31. YAŞINI DOLDURMUŞTU

        Geçen 11 Mayıs'ta 31. yaşını dolduran Bobi'nin uzun bir yaşam sürmesinin nedenleri, bilim adamları tarafından araştırılıyordu.

        Costa, köpeğinin ormanlık bir alanda, özgür bir hayat yaşadığını ifade etti.

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        #Dünyanın en yaşlı köpeği
        #Guinness rekorlar kitabı
        #Bobi
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