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Dünyanın sonu konulu film önerileri - Kıyamet konulu dünyanın sonu merak edenlere en iyi filmler listesi

Dünyanın sonu konulu filmler, genellikle apokaliptik senaryoları ve insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu durumları işler. Bu yapımlar, dünyanın sonunun geldiği veya yaklaştığı senaryolar üzerine kurulmuş ve genellikle insanın hayatta kalma mücadelesini, umut ve çaresizlik arasında gidip gelen duygusal deneyimleri anlatır. Kıyamet sonrası konulu filmler aşağıdaki gibidir.

Dünyanın Sonu Konulu Film Önerileri - Kıyamet Konulu Dünya Sonlu En İyi Filmler Listesi
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  • Armageddon (1998): Bir göktaşının Dünya'ya çarpmasıyla dünyanın sonunun geldiği tehdidini konu alan bu bilim kurgu filmi, bir grup sondaj ekibinin görevlendirilerek göktaşını yok etmeye çalışmasını anlatır.
  • 2012 (2009): Maya takvimine dayanarak dünyanın 2012 yılında sona ereceği kehanetini konu alan bu felaket filmi, dünyayı büyük doğal afetlerin ve yıkıcı olayların beklediği bir senaryo üzerine kuruludur.
  • The Day After Tomorrow (2004): İklim değişikliği sonucunda dünya genelinde büyük bir felaketin yaşandığı bir senaryoyu anlatan bu bilim kurgu filmi, küresel bir buzul çağının başlamasıyla insanlığın hayatta kalma mücadelesini ele alır.
  • Children of Men (2006): Gelecekte insanların doğurganlık yeteneğini kaybettiği bir dünyada geçen bu distopik film, insan neslinin neredeyse tükenmesiyle başlayan bir hikayeyi konu alır.
  • The Road (2009): Post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir baba ve oğulun yolculuğunu anlatan bu drama filmi, insanlığın yok oluşunun ardından hayatta kalanların zorlu bir mücadele içine girdiği bir senaryoyu işler.

Kıyamet filmleri bir felaketin ardından dünyanın harap olduğu ve toplumun çöküşünü konu alır. Bu filmler, felaket sonrası dünyanın nasıl bir yer haline geldiğini, insanların hayatta kalma mücadelesini ve yeni düzeni kurma çabalarını ele alır. Kehanet konulu filmlerdeki atmosfer; harap şehir manzaraları, yıkılmış yapılar ve zorlu koşullarla dolu bir dünya ile betimlenir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Mad Max: Fury Road (2015): Bir nükleer felaketin ardından kalan dünyada geçen bu aksiyon filmi, bir kadının özgürlük için mücadelesini anlatır.
  • The Book of Eli (2010): Yıkıcı bir savaş sonrası dünyasında geçen bu aksiyon-dram filmi, Eli adlı bir adamın elindeki gizemli bir kitabı koruma görevini üstlenmesini konu alır.
  • 28 Days Later (2002):Bir salgın hastalığın dünyaya yayılması sonucu insanların zombiye dönüştüğü bir senaryoyu işleyen bu korku-gerilim filmi, hayatta kalan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini ele alır.
  • I Am Legend (2007): Bir virüs salgını sonucu dünyanın çoğunun zombilere dönüştüğü bir senaryoda, bir bilim adamının hayatta kalmaya çalışmasını ve umudu arayışını anlatan bu bilim kurgu filmi.

Yarından Sonra tarzı filmler ise küresel bir felaket sonrası dünyanın nasıl başa çıktığını ve hayatta kalmaya çalışan insanların hikayelerini anlatır. Bu filmler, felaket sonrası dünyanın nasıl bir yer haline geldiğini, insanların hayatta kalma mücadelesini ve bazen de umut ışığını konu alır. Zorlu koşullar altında insanların karşılaştığı ahlaki, toplumsal ve insani sorunlar, bu tür filmlerin temel odak noktaları arasında yer alır. netflix kıyamet filmlerinden bazıları şunlardır:

  • Bird Box (2018): Bir tür gizemli varlığın insanları intihara sürüklediği bir senaryoyu anlatan bu gerilim filmi, bir kadının çocuklarıyla birlikte güvenli bir yer arayışını konu alır.
  • How It Ends (2018): Bir felaket sonrası dünyada geçen bu aksiyon-gerilim filmi, bir adamın kayıp nişanlısını bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkmasını ve hayatta kalmaya çalışmasını konu alır.
  • Extinction (2018): Dünya'nın dışındaki bir uzaylı ırkının dünyayı işgal ettiği bir senaryoda, bir baba ve ailesinin hayatta kalmak için mücadelesini anlatan bu bilim kurgu filmi.
  • The Silence (2019): Tehlikeli yaratıkların dünyayı istila ettiği bir senaryoda, bir ailenin hayatta kalma mücadelesini ve kızlarının işitme engelli olması nedeniyle sessizlik içinde yaşamalarını konu alan gerilim filmi.
  • IO (2019) :Dünyanın atmosferi artık solunabilir olmadığı bir senaryoda, bir bilim insanının yalnızca son birkaç insanın yaşadığı bir bölgede kalmayı tercih etmesini ve hayatta kalmaya çalışmasını anlatan bilim kurgu filmi.

Bu kehanet konulu filmler; kıyamet sonrası senaryoları, hayatta kalma mücadelesini, toplumun çöküşünü ve insanların umut arayışını ele alır. Netflix'teki geniş film arşivinde daha fazla kehanet ve kıyamet filmi bulunmaktadır ve bunlar sadece birkaç örnektir. Zamanla güncellenebileceğini unutmamanız gerekir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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