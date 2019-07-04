Sosyal medyadaki meydan okumalara bir yenisi daha eklendi. İnterneti kasıp kavuran son akım ise Bottle Cap Challenge, yani ayakla şişe kapağı açma oldu.

Kazakistanlı tekvandocu Farabi Daavletchin'in başlattığı bu akımda amaç, içi su dolu olan şişenin kapağını tekme ile açmak ve bunu yaparken suyu dökmemek...

ÜNLÜ İSİMLER DE DAHİL OLDU

Farabi Daavletchin'in başlattığı meydan okumaya katılan ilk ünlü isim tasarımcı Errolsun Hugh oldu. O da karışık dövüş sanatları ustası Max Holloway'i davet etti.

Max Holloway de Amerikalı şarkıcı John Mayer'a; John Mayer ise ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham'a meydan okudu.

Meydan okumaya kayıtsız kalmayan oyuncu, tekmesiyle şişe kapağını açtı. Kısa sürede meydan okumaya dönüşen bu trendin yayılmasında Jason Statham'ın rolü büyük oldu.

Statham'ın videosu 2 günde 15 milyon izlenme ve binlerce yorum aldı.

Sadece ünlü isimler değil, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da döner tekme ile şişe kapağı açma videolarını paylaştı. Dalga dalga yayılan bu akım sosyal medya kullanıcılarının denemeleriyle milyonlarca kişiye ulaştı. O videolardan bazıları ise şöyle: