DHA

İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis, 55 AEA 973 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 7 kilometre kaçan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Polisler tarafından yakalandı.

Alkollü olduğu iddia edilen 2 genç, ehliyetleri olmadıkları için kaçtıklarını söyledi. Kelepçe takılan bir şüpheli kolunda kelepçe olduğu halde kendisine kelepçe takılmasını istedi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere çıkışan şüpheli, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis otomobili çekici ile otoparka götürdü.