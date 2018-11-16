Durmuş Küçük kimdir? Durmuş Küçük, İçişleri Bakanlığı tarafından Elbistan Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Karar sonrası Durmuş Küçük en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki; Durmuş Küçük kimdir? İşte Durmuş Küçük ile ilgili detaylar...

DURMUŞ KÜÇÜK KİMDİR?

Durmuş Küçük 1963 yılında Elbistan'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Küçük, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve serbest avukatlık yaptı.

Durmuş Küçük, 2009 yerel seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanı seçildi.

2014 yerel seçimlerindede Durmuş Küçük tekrardan Elbistan Belediye Başkanı seçildi.

2016 yılında partisi AK Parti'den Merkez Disiplin Kurulu kararı ile ihraç edildi.

Durmuş Küçük, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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