Düşen Rus uçağı için Moskova'ya giden İsrail heyetine ret!

Suriye'de 15 asker taşıyan İl-20 tipi Rus savaş uçağının düşmesinin ardından İsrail ordusundan bir heyetin Moskova'ya gittiği ancak Rusya'nın heyetin sunduğu 40 sayfalık dosyaları kabul etmediği ifade edildi.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rusya Savunma Bakanlığı’nda görüşmeler gerçekleştirdi. İsrail askeri heyetinde, hava kuvvetlerinden, askeri istihbarattan ve Genelkurmay operasyon biriminden subaylar yer aldı.

Rus uçağı İl-20’nin Suriye’de düşürülmesi ile ilgili olarak İsrailli heyet hem İngilizce hem de Rusça olarak hazırlanmış 40 sayfalık bir raporu beraberinde getirdi. Raporda, olayın gerçekleştiği 17 Eylül’de birkaç Suriye hava savunma sisteminden 40 dakika boyunca İsrail uçaklarına doğru S-200 roketleri fırlatıldığı belirtildi.

Haaretz'in Al Mayadeen'den aktardığı habere göre, Rus yetkililer İsrail'in uçağın düşmesinden dolayı Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutan raporunu kabul etmeyerek yeni bir soruşturma yapılmasını istedi.

Öte yandan Rusya'nın İsrail Büyükelçisi, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye üzerindeki hareketlerinin 'sorumsuz ve düşmanca' olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda 15 Rus askeri hayatını kaybetmiş, olayın ardından bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, olaydan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise olayın 'trajik şanssızlıklar zinciri' gibi göründüğünü söylemişti.

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