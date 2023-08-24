Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
Rus paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in de içinde bulunduğu uçak, dün akşam saatlerinde Moskova'nın kuzey bölgesinde düştü. 10 kişinin bulunduğu uçaktaki herkes hayatını kaybederken yolcu listesindeki üst düzey isimler de dikkat çekti.
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.
İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise dün Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmiş, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de olduğu duyurulmuştu.
Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.
Prigojin'in ölmesinin ardından uçak listesinde adı olan ve hayatını kaybeden diğer isimler de dikkat çekti.
İşte uçakta yer alan diğer isimler;
Dmitry Utkin
Dmitry Utkin, Wagner'in Prigojin dışındaki en tanınmış figürlerinden biri olarak biliniyor.
Utkin 1993-2013 yılları arasında Rusya'nın seçkin özel kuvvetleri Spetsnaz'daydı ve bu süre zarfında Çeçenistan'da görev yaptı. Askerden ayrıldıktan sonra kendisi hakkında somut olarak neredeyse hiçbir şey bilinmiyor.
Yapılan araştırmalara göre Utkin 2016'dan bu yana kamuoyunun önüne çıkmıyor. Analistler, ölümü sırasında Prigojin'in yanında yer almasının onun Wagner'de kapsamlı bir rolü olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Carleton Üniversitesi Norman Paterson Uluslararası İlişkiler Okulu'ndan Profesör Dani Belo, örgütün gerçek başkanı olarak görev yaptığına, Prigojin'in ise kukla olarak görev yaptığına inanıyor. Belo Global News'e yaptığı açıklamada "O, arka planda organizasyonun gerçekten yürümesini sağlıyordu. Prigojin gerçek operasyonel ve taktiksel düzeydeki konuları sunamıyor" dedi.
Örgütün adını da Utkin'in askeri çağrı işareti olan "Wagner"den aldığı iddia ediliyor.
Valery Chekalov
Rus Telegram kanalı Signal'a göre Chekalov, Prigojin'in Wagner'deki yardımcısıydı ve grubun güvenlik hizmetinden sorumluydu.
Geçen ay 'Prigojin adına hareket ettiği ve Rusya Federasyonu'na mühimmat sevkiyatını kolaylaştırdığı" sebebiyle ABD yaptırımlarının hedefi olmuştu.
Yine iddialara göre Chekalov, Evropolis'in hissedarıydı. Şirket ayrıca Wagner'e silah ve ekipman da tedarik ediyordu.
Yevgeny Makaryan
Makaryan, Wagner'de bir savaşçıydı ve bazı Rus kaynakları Prigojin'in koruması olduğunu öne sürüyordu.
Popüler Rus Telegram kanalı BRIEF, Makaryan'ın Wagner'e Mart 2016'da katıldığını ifade etti. Ocak 2017'de Khasham yakınlarındaki çatışma sırasında Amerikan uçaklarının ateşine maruz kalan Suriye'deki dördüncü Wagner saldırı müfrezesinin bir parçası olduğu bildirilmişti.
Alexander Totmin
Totmin, Wagner'de bir savaşçıydı ve aynı zamanda Prigojin'in korumalarından biri olduğu tahmin ediliyordu.
Sudan'da savaştığını iddia edilen Myrotvorets'e de dahil olduğu öne sürülüyordu.
Sergey Propustin
Signal'e göre 44 yaşındaki Propustin, öne gelen bir Wagner savaşçısıydı. Ayrıca Myrotvorets'e de dahil edilmişti.
BRIEF, Wagner'e Mart 2015'te katıldığını bildirdi.
Nikolai Matuseev
Matuseev resmi Wagner listesinde yer almıyor. Ancak aynı isimde bir adamın Ocak 2017'de Wagner'e katılarak Suriye'de Makaryan'la aynı birliğe katıldığını bildirildi.
Uçakta hayatını kaybeden diğer isimlerden Aleksei Levshin'in kaptan pilot, Rustam Karimov'un yardımcı pilot ve Kristina Raspopova'nın ise uçuş görevlisi olduğu belirtildi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.