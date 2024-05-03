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        Haberler Gündem Düzce ve Erdek'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Düzce ve Erdek'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Düzce'de Akşam etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin dışarıda duran sandalye ve masaları ile şemsiyeleri devrildi. Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:30
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        Düzce ve Erdek'te sağanak yağış
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        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin dışarıda duran sandalye ve masaları ile şemsiyeleri devrildi. Darıcı Mahallesindeki şehirler arası otobüs terminali girişinde ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Bazı araçlar, kaldırımların üzerine kadar taşan su nedeniyle güçlükle ilerledi.

        ERDEK'TE SU BASKINLARI

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı. İlçe merkezinde akşam saatlerinde bastıran sağanakla birlikte yer yer dolu da görüldü, şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak nedeniyle su baskınları oldu. Dolu ve sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açabilmek için uzun süre çalıştı.

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        #düzce
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        #haberler
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