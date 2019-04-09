Askerlik yerleri sorgulama e devlet üzerinden vatani görevini yapmak için bekleyen vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başladı. Merakla beklenen 99/2 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri açıklandı. İşte, Askerlik yerleri sorgulama ekranı...

2019 MAYIS CELP DÖNEMİ 99/2 ASKERLİK YERLERİ

Mayıs 2019 Er Celp Döneminde;

1999 Doğumlu Ve Bunlarla İşleme Tabi Er Statüsündeki Yükümlülerden, Kayıtlı Olduğu Askerlik Şubesinin Genel Celp Dönemi Mayıs 2019 Olanlar,

Celp Dönemi Mayıs 2019 Olmadığı Halde, Mayıs 2019 Celp Döneminde Silâhaltına Alınmak İsteyen Yükümlülerden Bu Talepleri Uygun Bulunanlar,

Yasal Nedenlerle Askerlikleri Ertelenenler İle Sevkleri Tehir Edilenlerden, Erteleme Ve Sevk Tehir Şartlarını Kaybettiklerinden Mayıs 2019 Er Celp Döneminde Sevke Tabi Olanların Sevkleri Yapılacaktır.

Sevke Tabi Yükümlüler, Sevk Edilecekleri Sınıf Ve Eğitim Merkezleri İle Hangi Grupta Silahaltına Alınacaklarını, Askerlik Şubeleri İle E-Devlet Üzerinden 09 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Öğrenebilecekler, Nüfus Cüzdanlarını İbraz Etmek Suretiyle Askerlik Şubelerinden Veya E-Devlet Üzerinden Sevk Evrakını Alabileceklerdir.

Mayıs 2019 Er Celbinde Sevke Tabi Yükümlülerden:

Birinci Grupta Sevke Tabi Olanlar Sevk İşlemlerini;

(1) Askerlik Şubelerinden 09 Nisan – 26 Nisan 2019,

(2) E-Devlet Üzerinden 09 Nisan - 25 Nisan 2019 Tarihlerinde Yaptırabileceklerdir

İkinci Grupta Sevke Tabi Olanlar Sevk İşlemlerini;

(1) Askerlik Şubelerinden 04 Haziran – 13 Haziran 2019,

(2) E-Devlet Üzerinden 04 Haziran – 12 Haziran 2019 Tarihlerinde Yaptırabileceklerdir.

Sevk Evrakını Alan Yükümlüler Yol Ve İaşe Bedellerini Nüfus Cüzdanlarını İbraz Etmek Suretiyle Ptt İşyerlerinden Veya Ptt Kart İle Ptt Matiklerden Alabileceklerdir.

Mayıs 2019 Er Celbi 1’inci Grupta Sevke Tabi Olanlardan 26 Nisan 2019 Dahil, 2’nci Grupta Sevke Tabi Olanlardan 13 Haziran 2019 Dahil Tarihine Kadar Sevk İşlemini Yaptırmayanlar İle Yoklama Kaçağı Olup, Yoklamasını Müteakip 15 Gün İçerisinde Sevk Evrakını Almayanlar, Sevk Evrakını Aldıkları Halde Kendilerine Tanınan Yasal Yol Süresi Sonuna Kadar Birliklerine Katılmayanlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 89’uncu Maddesi Gereğince Bakaya İşlemine Tabi Tutulacaklardır.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi Gereğince Bu Duyuru Yükümlülere Tebliğ Niteliğindedir.

ASKERLİK YERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İŞLEMİ

İlk olarak e-Devlet'in internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/'ye gidin. Burada şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın ve ardından arama bölümüne "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak arama yapmanız gerekli. Karşınıza Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan bu işlem çıkacaktır. Buradan askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.