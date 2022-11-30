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E-devlet şifresi nasıl alınır?

Artık e-devlet üzerinden neredeyse tüm resmi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bunun için tek gereken şey; tüm vatandaşların kişisel bir e-devlet hesabına sahip olması. Şifre, yalnızca T.C. kimlik numarasına özel olarak temin ediliyor.

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  • E-devlet şifresi nasıl alınır, kimler e-devlet şifresi alabilir, hangi belgeleri götürmek gerekir?

    E-devlet sistemiyle birlikte resmi prosedürlerde ciddi bir pratiklik yakalandı. Bir vatandaş, tüm resmi işlemlerini internet üzerinden yürütebiliyor dolayısıyla kişinin tüm gizli bilgileri de sistemde yüklü oluyor. Bu yüzden e-devlet şifresi yalnızca kişi özel olarak veriliyor. Peki, e-devlet şifresi nasıl alınır? İşte, detaylar...
  • E-devlet şifresi nasıl alınır, kimler e-devlet şifresi alabilir, hangi belgeleri götürmek gerekir?

    E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

    E-devlet şifresi, kişiye özel olarak veriliyor dolayısıyla bir başkasının adına şifre almak mümkün değil.

    E-devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
  • E-devlet şifresi nasıl alınır, kimler e-devlet şifresi alabilir, hangi belgeleri götürmek gerekir?

    Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.
  • E-devlet şifresi nasıl alınır, kimler e-devlet şifresi alabilir, hangi belgeleri götürmek gerekir?

    KİMLER E-DEVLET ŞİFRESİ ALABİLİR?

    E-devlet şifresi almak için bir vatadaşın en az 15 yaşında olması gerekiyor. 

    Nufüs cüzdanı yerine; Nüfus Müdürlüğünce verilmiş geçerli geçici kimlik belgesi, pasaport ve ehliyet ile de başvuru yapabilirsiniz. 

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