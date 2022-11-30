E-devlet sistemiyle birlikte resmi prosedürlerde ciddi bir pratiklik yakalandı. Bir vatandaş, tüm resmi işlemlerini internet üzerinden yürütebiliyor dolayısıyla kişinin tüm gizli bilgileri de sistemde yüklü oluyor. Bu yüzden e-devlet şifresi yalnızca kişi özel olarak veriliyor. Peki, e-devlet şifresi nasıl alınır? İşte, detaylar...