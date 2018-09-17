Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) 1. dönem kursu için başvurular bugün içerisinde alınmaya başlanacak. 1. dönem kursları için öğretmen başvuruları 10-16 Eylül'de tamamlandı. Şimdi sıra öğrenci başvurularında. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğrenci başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

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Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler için resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumları öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; mezun öğrencilere yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezi müdürlükleri nde açılır.

DYK’l ar, Şubat 2015 tarih ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Kurslar, okul veya kurum müdürlüğünün e - kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe millî eğitim mü dürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yapılır .

Kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen - ö ğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemler i e - kurs (http://odsgm.meb.gov.t r/kurslar ve http://e - kurs.eba.gov.tr/) modülü üzerinden yapılır.

DYK’larda kurs talebinde bulunan kadrolu/ sözleşmeli öğretmenler e öncelik verilmesi esastır. B u öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları g örevlendirilebilir. Öğretmen ihtiyacının devam etmesi hâlinde ise il/ ilçe millî eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.

DYK’lardaki mâ li iş ve işlemler (ücret, ek ders) , ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

Açılacak kurslarda öğrenci/kursiyer den herhangi bir ad altında ücret talep edilmez.

DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmi tatiller ile milli ve dini bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları , ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince açılır.

Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim i merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim i merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince kursiyerlerin yaş grubuna uygun görülen okullarda da açılabilir. Mezunlara yönelik kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması hâlinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. tüm iş ve işlemler i halk eğitim i merkezi müdürlüklerince , h alk eğitimi merkezi müdürlüğü bulunmayan y erlerde ise kursun açıldığı örgün eğitim kurumunun müdürlüğünce yürütülür.

Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.

DYK’ lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. Doğal afet, terör gibi olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından valilik oluru alınarak değiştirilebilir.

Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e - okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edil ebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

DYK’larda açılan bir kursa, kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci /kursiyer kaydı yapılamaz . Ancak kursların başladığı haftadan sonra nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle ok ula kaydı yapılan öğrencilerden müracaat edenlerin durumları kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrencilerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce e - kurs modülü üzerinden yapılır.

DYK’larda görev alacak tüm öğ retmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e - kurs modülü üzerinden görevlendirilir. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen in , bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından öğrenci nin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce b elirlenmesi esastır. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması hâlinde, e - kurs modülü üzerind en ders ücreti karş ılığında öğretmen göre vlendirilmesini talep edebilir.

1’inci, 2’nci dönem ve yaz dönemi kurslarında öğrencilerin sınıf seviyelerine göre haftalık en fazla alabilecekleri ders saati tabloya göre uygulanır.

DYK’lara kayıt yaptıran öğrencinin kursa devamı zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10'u kadar devam etmeyen öğrenci nin kurs kaydı silinir. Sağlık raporuna dayalı hastalık, tabii afet, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlık bu kapsamda değerlendirilmez.

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işle m yapılır.

1.ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaz dönemi kurslarınd a hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Halk eğitimi merkezince yürütülen DYK'larda ise ; 1.dönem, 2.dönem ve yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verile bilir. Ancak, bir günde her bir kurs sınıfına 2 saatten fazla aynı ders konulamaz.

Kurslara ait kazanım kavrama testleri, örnek ders planları ile programları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında “Kazanı m Testleri” bölümünde yayımlanır.

DYK’larda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KILAVUZU 2018

1. Dönem Kursları 2. Dönem Kursları 3. Dönem Kursları Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 5-12 Eylül 2018 21 Ocak 2019

3 Şubat 2019 10-16 Haziran 2019 Öğretmen başvurularının alınması. Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 10-16 Eylül 2018 4-10 Şubat 2019 17-23 Haziran 2019 Öğrenci başvurularının alınması 17-23 Eylül 2018 11-17 Şubat 2019 24-30 Haziran 2019 Kurs sınıflarının oluşturulması 24-30 Eylül 2018 18-24 Şubat 2019 1-7 Temmuz 2019 Kursların başlaması 1 Ekim 2018 25 Şubat 2019 8 Temmuz 2019 Kursların tamamlanması 13 Ocak 2019 2 Haziran 2019 1 Eylül 2019

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