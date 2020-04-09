Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla üç yıldır tutuklu yargılanan Bayuncak’ın, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Ancak bu karara Sakarya Cumhuriyet Savcısı Serkan Özgen tarafından itiraz edildi. Bayuncuk hakkında verilen tahliye kararına yapılan bu itiraz mahkemece kabul edildi. Bayuncak hakkında cezaevinden tahliye edilmeden yakalama kararı çıkartıldı. Bu karar sonrası Bayuncak, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Bayuncak, tutuklanarak, yeniden cezaevine konuldu.