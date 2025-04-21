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        Haberler Gündem Medya Ebubekir Şahin RTÜK'ün 31. yıldönümünü kutladı

        Ebubekir Şahin RTÜK'ün 31. yıldönümünü kutladı

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 31. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle mesaj paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 00:25 Güncelleme: 21.04.2025 - 00:25
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        Ebubekir Şahin RTÜK'ün 31. yıldönümünü kutladı
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        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü denetim ve düzenleme görevleriyle, Türkiye’de yayıncılığın gelişmesine yön veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 31. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Şahin'in mesajı şöyle:

        "RTÜK, yayıncılıkta kaliteyi, tarafsızlığı, millî ve manevi değerleri esas alarak, halkımızın doğru, güvenilir ve etik yayıncılıkla buluşmasını sağlama misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir.

        Kanunlardan, yayın ilkelerinden aldığımız güçle çalışmalarımızı yürütürken bizlere desteğini esirgemeyen Yüce Meclisimize, Devlet Büyüklerimize, bizi destekleyen STK’larımıza, basınımıza ve milletimize teşekkür ediyoruz.

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        Bu anlamlı günde, kurumumuzun bugünlere gelmesinde katkı sunan tüm Başkanlarımıza, Üyelerimize ve çalışanlarımıza içten şükranlarımı sunuyor; yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yürütülen bu önemli görevin, aynı hassasiyet ve azimle daha nice yıllar başarıyla devam etmesini diliyorum."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.