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        Haberler Dünya Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de

        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de

        "Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü"nün hamisi Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:17
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        Prens Edward, yaygın eğitim ve öğretimin genç insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisiyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla 3 günlük ziyaret için Türkiye'de bulunuyor.

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        Edward, Kabataş Erkek Lisesi'ne gelişinde Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) yetkilileri ve okul yönetimi tarafından karşılandı.

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        TİKAV yetkilileri ve okul yönetimi, Prens Edward'a okulun ve öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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        Prens Edward, Uluslararası Gençlik Ödülleri kapsamında çalışmalar yürüten öğrencilerle sohbet etti.

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        Ebru, çini boyama, Edirnekari ve dikiş-nakış gibi geleneksel Türk sanatlarıyla ilgilenen öğrenciler, Prens Edward'a yaptıkları el işi çalışmalarından hediye etti.

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        Öğrencilerle masa tenisi oynayan Prens Edward, robotik atölyesini ve okulun Cambridge sınıfını ziyaret etti.

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        Edward, Kahramanmaraş merkezli depremlerle alakalı albümü inceledikten sonra Kabataş Erkek Lisesi ziyaretçi defterini imzaladı.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Edward, burada Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen, farklı branşlarda görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve TİKAV yetkilileriyle konuştu.

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        Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası Ödül Programı'nın Türkiye'deki 20'nci yılını kutladığı bu yılda (Prens Edward'ın) bizimle olması, Uluslararası Ödül Programı'nın ne kadar değerli ve önemli bir misyon taşıdığını gösteriyor. Gençlerin okul dışı aktivitelere katılmasını destekleyen ve disipline eden ödül programı sayesinde Türkiye'de 20 binden fazla gencimiz hayata hazırlandılar. Sayıları her geçen gün artan şekilde Kabataş Erkek Lisesi'ndeki ödül katılımcılarımızı da destekliyor ve teşvik ediyoruz." dedi.

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        Bayrak, Prens Edward'a, annesi Kraliçe II. Elizabeth ve babası eski Edinburgh Dükü Prens Philip'in 2008 yılında okula gerçekleştirdiği ziyaretten kareler ile imzalarını da içeren bir tablo hediye etti.

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        TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Gençlik Ödülü'nün 120'yi aşkın ülkede ve bölgede uygulandığını, Türkiye'de ise 2002 yılından beri TİKAV eliyle yürütüldüğünü söyledi.

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        Özalp "14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimlerine odaklanan; fiziksel gelişim, beceri gelişim, toplumsal hizmet ve kamp olarak 4 alanda kendi seçtikleri aktivitelerle hayat boyunca kendilerine kattıklarından oluşuyor. Bunu 6 ay, 12 ay, 18 ay gibi aralıklarla yaparak bu ödülü almaya hak kazanıyorlar. Bu ödülün geçerliliği özellikle İngiltere'de çok fazla. Türkiye'de de 20-25 bin gence ulaşmış durumdayız." dedi.

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        Daha fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini belirten Özalp, Prens Edward'ın kendilerini teşvik etmek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.

        Prens Edward, Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Uluslararası Gençlik Ödülü kapsamında altın ödül almaya hak kazanan 38 öğrenciye ödüllerini takdim edecek.

        #İngiltere
        #İngiliz Kraliyet Ailesi
        #Prens Edward
        #dünya
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