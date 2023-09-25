Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de

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Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası Ödül Programı'nın Türkiye'deki 20'nci yılını kutladığı bu yılda (Prens Edward'ın) bizimle olması, Uluslararası Ödül Programı'nın ne kadar değerli ve önemli bir misyon taşıdığını gösteriyor. Gençlerin okul dışı aktivitelere katılmasını destekleyen ve disipline eden ödül programı sayesinde Türkiye'de 20 binden fazla gencimiz hayata hazırlandılar. Sayıları her geçen gün artan şekilde Kabataş Erkek Lisesi'ndeki ödül katılımcılarımızı da destekliyor ve teşvik ediyoruz." dedi.