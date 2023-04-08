Ciğer sarma yapımında kuzu gömleğinin özenle seçilmiş olması gerektiğini aktaran Yasıtepe şunları kaydetti:

"Kuzu gömleğini seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ince olması. Gömlek kalın olduğu zaman patlama yaşıyor ve yemekten istediğimiz verimi alamıyoruz. Kalıp olarak seçtiğimiz çorba kasesine gömleğimizi yerleştiriyoruz. Ardından hazırladığımız ciğerli iç pilavını ekliyoruz. Kenarlarını kapatıp çorba kasesi yardımıyla tepsimize ters çevirip bırakıyoruz. Kızarması için üzerine ve kenarlarına bolca yumurta sarısı sürüyoruz. 180 derecede ısıttığımız fırınımıza önceden ısıttığımız ciğer sarmamızı veriyoruz."