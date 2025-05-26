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        Haberler Gündem Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Güncel haberler

        2 ilde masaj salonlarına operasyon: 6 tutuklama

        Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:42
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        Masaj salonlarına operasyon: 6 tutuklama
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        Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İpsala, Keşan ve Lüleburgaz ilçelerinde masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselirken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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