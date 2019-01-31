Akşam saatlerinde gelen doğa olayında Ege Denizi üzerinden gelen hortum, ilçenin en büyük mahalleleri Altınova ile Küçükköy’ü teğet geçerek, Madra Barajı ve Kozak Yaylası semalarında gözden kayboldu.



İHA'nın haberine göre 5 dakika kadar süren hortum sırasında şiddetli yağmur ve dolu yağışının olduğunu söyleyen vatandaşlar, hortum sırasında denizin ortasında da derin bir kuyunun oluşmasının ise kendilerine korku dolu anlar yaşattığını ifade ettiler.