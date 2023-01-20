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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ege isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

EGE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ege ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ege adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ege isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EGE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ege ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Sonu bol ve güçlü, sonu gür. Yaşça büyük, ulu. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse.

EGE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ege ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ege adını koymak caizdir.

EGE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ege ismini kullanan 38.405 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ege ismini kullanan 10.147 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ege ismini kullanan 3.068 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ege ismini kullanan 5.821 kişi bulunmaktadır.

EGE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İsmi Ege olan kişiler her konuda oldukça aktiftir. Entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Yeni bilgiler ögrenmek hoşuna gider. Öğrendiklerini kullanarak sorunları çözme yetenekleri oldukça fazladır. Geleceği görebilen insanlardır. Kendilerini bazen medyum gibi bile hissederler. Özellikle parasal konularda iyi yatırımlar yapabilirler. Kendi ayaklarında durabilen, sistemli, düzenli yaşamayı seven inanlardır.

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