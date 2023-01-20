Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Ege İsminin Anlamı Nedir? Ege İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, dil kökeni de farklılık gösterebilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç beklemediğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi önemli bir konudur.

Ege İsminin Anlamı Nedir? Ege İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ege isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

EGE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ege ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ege adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ege isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EGE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ege ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Sonu bol ve güçlü, sonu gür.
  2. Yaşça büyük, ulu.
  3. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse.

EGE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ege ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ege adını koymak caizdir.

EGE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Ege ismini kullanan 38.405 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Ege ismini kullanan 10.147 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Ege ismini kullanan 3.068 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Ege ismini kullanan 5.821 kişi bulunmaktadır.

EGE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İsmi Ege olan kişiler her konuda oldukça aktiftir. Entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Yeni bilgiler ögrenmek hoşuna gider. Öğrendiklerini kullanarak sorunları çözme yetenekleri oldukça fazladır. Geleceği görebilen insanlardır. Kendilerini bazen medyum gibi bile hissederler. Özellikle parasal konularda iyi yatırımlar yapabilirler. Kendi ayaklarında durabilen, sistemli, düzenli yaşamayı seven inanlardır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elvin İsminin Anlamı Nedir? Elvin İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Elvin İsminin Anlamı
Helin İsminin Anlamı Nedir? Helin İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Helin İsminin Anlamı
Adel İsminin Anlamı Nedir? Adel İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Adel İsminin Anlamı
Aslı İsminin Anlamı Nedir? Aslı İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Aslı İsminin Anlamı
Aylin İsminin Anlamı Nedir? Aylin İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Aylin İsminin Anlamı
Batuhan İsminin Anlamı Nedir? Batuhan İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Batuhan İsminin Anlamı
Beliz İsminin Anlamı Nedir? Beliz İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Beliz İsminin Anlamı
Berk İsminin Anlamı Nedir? Berk İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Berk İsminin Anlamı
Çınar İsminin Anlamı Nedir? Çınar İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Çınar İsminin Anlamı
Deniz İsminin Anlamı Nedir? Deniz İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Deniz İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.