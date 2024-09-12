Egeli kadınlar 8 bin 200 yıl önce de güzelliğine düşkünmüş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.

Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi.

Bu yılki kazılarda ise 8 bin 200 yıllık sürme kalemi bulundu. Taştan yapılmış ve 9,5 santimetre uzunluğundaki buluntunun, bulunan en eski tarihli sürme kalemi olduğu belirtildi.

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Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "2005 yılından beri kazı çalışmalarımız sürüyor. Köy yerleşimi olan 8 bin 500 yıllık Yeşilova ile yine ilk kent yerleşiminin yapıldığı 5 bin yıllık Yassıtepe höyüklerindeki çalışmalar, kentle ilgili bize yeni bilgiler kazandırıyor. Yeşilova'da günümüzden 8 bin 200 yıl önceye ait bir köyün içinde taştan yapılmış ve 9,5 santimetre uzunluğunda ucu sivrilmiş bir, taş kalem bulduk. Buluntunun ucunda siyah bir boya kalıntısı var. Benzerlerini günümüzden 4 bin yıl önce Suriye'de, İran'da, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulduk. Bunlara sürme kalemi adı veriliyor. Yani kadınların, güzellik için gözlerine kullandığı boyama kalemleri. Bir süs aleti" ifadelerini kullandı.