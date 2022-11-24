Vergi, harç ve cezaların artışının hesaplanmasında kullanılan yeniden değerleme oranı gündeme gelirken 2023 ehliyet harçları da merak konusu oldu. Peki, 2023 ehliyet fiyatı B sınıfı ehliyet harcı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler..