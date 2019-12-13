Ehliyet almak için gereken yaşa gelen vatandaşlar sürücü belgelerini bir an önce almak istiyor. Başvurunun nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin lazım olduğu hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler araştırma yapıyor. Daha önceden herhangi bir sınıf ehliyeti olan kişiler başka sınıf ehliyet için başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki ehliyet kursu başvurusu nasıl yapılır, hangi belgeler lazımdır? İşte ehliyet alabilmek için gerekli tüm bilgiler...

EHLİYET KURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesi almak isteyen adayların ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'ne başvurması gerekiyor. İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Motorlu Taşıt Sürücü Kursuna giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavında başarılı olmaları durumunda ehliyet almaya hak kazanılır. MEB tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavında ilk yardım, araç tekniği ve trafik bilgisi derslerinden sınav olunur. Verilen doğru cevaplara göre değerlendirilen sınavda 70 puan alınması gerekir.

EHLİYET BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği),

Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi (Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı, ehliyet için başvuru yapılan kurs müdürlüğünde onaylı örneği hazırlanacağı için gereklidir.),

Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu (Sağlık raporu için herhangi bir şekilde tam teşekküllü hastaneye gitmenize gerek yoktur. Heyet raporu vb. şekilde detaylı bir belgede sizden istenmemekle birlikte muhitinizde bulunan aile hekiminizden ücretsiz olarak verilen “sürücü olur” onayının yer aldığı sağlık raporunu almak yeterlidir.),

Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak (Motorlu taşıtlar sürücü kurslarına kayıt yaptıracak olan adaylar sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek herhangi bir sabıka kağıdının bulunmadığına dair yazılı beyanname vermeleri gerekmektedir. Adli sicil kaydı kâğıdı olarak da bilinen evrak yeterli olup bağlı bulundukları il ve ilçe merkezlerindeki adliyelerden alındığı gibi ayrıca e-devlet üzerinden de adli sicil kaydı rahatlıkla alınabilir.),

Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakatnamesi,

Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (Kursiyerlerden talep edilen fotoğrafların biyometrik olması önemli olup sürücü belgesi almaya hak kazanan adaylar hem başvuru işlemlerinde hem de yeni ehliyetlerin sahip olduğu teknoloji itibariyle bu fotoğraf çeşidi sürücü belgelerinde kullanılmaktadır.)

EHLİYET YAŞ SINIRI NEDİR?

A2, BE, B, C1, C1E, F, G sınıfı ehliyet alabilmek için 18 yaşını bitirmiş olmak.

M, A1, B1 sınıfı ehliyet alabilmek için 16 yaşını bitirmiş olmak.

A sınıfı ehliyet alabilmek için 20 yaşını bitirmiş olmak.

C, CE, D1, D1E sınıfı ehliyetler alabilmek için 21 yaşını bitirmiş olmak.

D ve DE sınıfı ehliyet alabilmek için de 24 yaşını bitirmiş olmak gerekmektedir.