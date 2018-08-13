Ehliyet sınavı için sürücü adaylarının hazırlıkları sürüyor. MEB tarafından yılda 5 defa yapılan ehliyet sınavının üçüncüsü geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu sınavı geçen adaylar 25 - 26 Ağustos tarihlerinde direksiyon sınavına girecek ve eğer orada da başarılı olrularsa ehliuyet almaya hak kazanacaklar. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınavı için baraj puanı kaç?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

2018 MEB EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

Ehliyet sınav tarihleri 2018 Direksiyon sınav tarihleri 2018 10 Şubat 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 21 Nisan 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 04 Ağustos 2018 Ehliyet sınavı 25-26 Ağustos 2018 20 Ekim 2018 Ehliyet sınavı Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2018 10-11 Kasım 2018 22 Aralık 2018 Ehliyet sınavı Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2018 12-13 Ocak 2019 Not: Sınavlar saat:14:00'da yapılmaktadır.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

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