Ehliyet sınavları bugün ve yarın internet üzerinden yapılıyor. Sınava giren sürücü adayları sonuçların nasıl kontrol edileceğini merak edip araştırıyor. T.C. kimlik numarası kullanarak ehliyet sınav sonucu sorgulama işlemini Milli Eğitim Bakanlığı'nın E sınav ehliyet sonuçları sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz.

E SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte e-sınav sistemine geçildi. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. e-sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde TC Kimlik no ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından görüntülenebiliyor.

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Ehliyet sınavında her sorunun eşit puanda olduğu e sınava giren adaylar, E sınav ehliyet sorularına verdikleri cevaplar neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olurlar. İlkyardım, Motor ve Trafik kurallarının yer aldığı sınavda başarılı olmak için, hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.

Resmiyette direksiyon eğitimi toplam B sınıfı için 14 ders saatidir. Direksiyon eğitimi akan trafikte verilir.

Kursiyerler e-sınav sonucuna ilişkin sonuçları sınava girdikleri merkezden, bağlı bulunduğu sürücü kursundan veya üst kısımda verdiğimiz internet adresi üzerinden sorgulama yapmak suretiyle öğrenebilirler. Elektronik ehliyet sınav sonucuna ilişkin duyuruyu kursiyerin kayıt yaptırdığı özel MTSK müdürlüğü de yapmaktadır. Elektronik ortamdan almış oldukları sınav sonuçlarına dair bilgileri kendi kursiyerlerine telefon veya SMS yoluyla aktarabilirler.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebiliyor.

Sürücü adayları girmiş oldukları e-sınavı bitirir bitirmez sınav merkezindeki görevliler tarafından sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Sınav merkezi görevlileri sınavı biten kursiyerlerin sonuçlarını elektronik ortamdan yazılı kağıda dökerek ilgili panolara asmak suretiyle sürücü adaylarına bildirirler.