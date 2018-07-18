Ehliyet sınavı ne zaman?

MEB tarafından düzenlenen 2018 yılındaki ehliyet sınavlarının ilki 10 şubat 2018'de gerçekleştirilmiş ve sınavda başarılı olan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazanmıştı. 2018 yılında gerçekleştirilecek diğer ehliyet sınavları ne zaman? İşte bu sorunun cevabı ve sınavla ilgili detaylar haberimizde...

2018 EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

- 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (Sınav bitti)

- 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018

- 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018

- 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018

- 11 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

2018 DİREKSİYON SINAVLARI NE ZAMAN?

25-26 Ağustos 2018

10-11 Kasım 2018

(Sınavlar saat 14:00'da yapılmaktadır.)

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

- B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

- A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

- A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

- C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

- Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

- Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

- "Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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