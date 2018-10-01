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Ehliyet sınavı ne zaman? MEB 2018 Ehliyet sınav tarihi ve başvuru şartları...

Ehliyet sınavları her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Ehliyet sınav tarihleri son günlerde en çok araştırılan konulardan olmaya başladı. Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar ehliyet sınavı hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2018 Ehliyet Sınav tarihleri nelerdir? Ehliyet sınavı başvuru şartları nelerdir? Ehliyet sınavı hakkında detaylar haberimizde...

01.10.2018 - 10:11 | Güncelleme:

Ehliyet sınavı bu yıl en son 4 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Ehliyet almak isteyen binlerce sürücü adayı ehliyet sınavı ne zaman yapılacak diye merak ediyor. İşte MEB'in resmi internet sayfasında yayınladığı 2018 ehliyet sınavleri tarihi ve detayları...

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİNİN YATIRILMA TARİHİ

2018/MTSKS-5= 13 Kasım,29 Kasım 2018 arası

EHLİYET SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

-A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

-A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

-C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

-“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

-Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

-Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

-Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

-Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

-Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

-Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi.

-18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?

Yazılı sınavda baraj puanı 70 puandır. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınav; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan oluştu. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

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