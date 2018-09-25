Ehliyet sınavı, sürücü adayları tarafından heyecanla bekleniyor. MEB tarafından yılda 5 defa yapılan ehliyet sınavının dördüncüsü için adayların hazırlıkları sürüyor. Bu sınavı geçen adaylar daha sonra direksiyon sınavına girecek ve eğer orada da başarılı olurlarsa ehliyet almaya hak kazanacaklar. Peki ehliyet sınavı ne zaman?

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre 2018 yılının dördüncü sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de adayların katılımıyla gerçekleşecek. Bu sınavda başarılı olan adaylar 10 - 11 Kasım'da direksiyon sınavına girecek. 20 Ekim'de gerçekleşecek ehliyet sınavı için son başvurular 10 Eylül'de alındı. Sınava dair detaylar, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

2018 MEB EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

Ehliyet sınav tarihleri 2018 Direksiyon sınav tarihleri 2018 10 Şubat 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 21 Nisan 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 04 Ağustos 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 20 Ekim 2018 Ehliyet sınavı Başvuru sona erdi 10-11 Kasım 2018 22 Aralık 2018 Ehliyet sınavı Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2018 12-13 Ocak 2019 Not: Sınavlar saat:14:00'da yapılmaktadır.

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