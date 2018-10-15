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Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? MTSKS-4 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!

"Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu tüm sürücü adaylarında merak konusu oldu. Binlerce sürücü adayı trafiğe çıkma yetkisi almak için ehliyet sınavına girecek. Trafiğe çıkmadan önce son ve en önemli adım olan ehliyet sınavı, büyük önem arz etmektedir. 2018 Ekim ayı içerisinde MTSKS-4 sınavı bu ay içerisinde düzenlenecek. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından paylaşılan ehliyet sınav tarihleri...

15.10.2018 - 15:44 | Güncelleme:

 "Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu tüm sürücü adaylarında merak konusu oldu. Binlerce sürücü adayı trafiğe çıkma yetkisi almak için ehliyet sınavına girecek. 2018 yılı itibariyle ehliyet sınavlarının ilk 3 tanesi yapılmış ve sonucu açıklanmıştı. Ehliyet almak isteyen vatandaşlar şimdi dördüncü ehliyet sınavının yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte ehliyet sınavına dair tüm detaylar...

EHLİYET SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70’dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

2018 MTSK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

• 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018, 

• 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,

• 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVI İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKECEK?
B sınıfı ehliyet sınavından geçmek için 100 üzerinden en az 70 puan almanız gerekir. Sınavda 50 soru sorulur ve her soru 2 puandır. 70 puan için en az 35 doğru cevap vermek yeterlidir. (35 doğru x 2 puan = 70 puan.)

EHLİYET SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

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