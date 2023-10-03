Haberler Yaşam Ekim ayında nerede denize girilir? İşte en iyi 10 yer! Fethiye 2. sırada!

Ekimde deniz tatili yapmak için en iyi 10 adres! İngiliz The Times gazetesi, ekim ayında deniz tatili yapmak için gidilebilecek 10 adresi paylaştı... Listenin 2. sırasında Muğla'nın gözde ilçelerinden Fethiye yer aldı Habertürk Giriş: 03.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:16 facebook

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İngiliz The Times gazetesi, ekim ayında deniz tatili yapmak için gidilebilecek 10 adresi sıraladı. Muğla'nın Fethiye ilçesi, listede 2. sırada gösterildi. Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Best places for a beach holiday in October' başlığıyla 'Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler' listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiği belirtildi.

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Dalaman Havalimanı sayesinde Birleşik Krallık'tan Muğla'ya doğrudan uçuşların yapılabildiğinin belirtildiği yazıda "Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisikletle keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz'in geniş kumsalında dinlenmek ve geleneksel tekne turuyla Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için burayı bir üs olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca kayalara oyulmuş antik mezarlarla süslü Likya Yolu'nun bazı bölümlerinde yürüyüş yapabilirsiniz" denildi.