Evde ekmek nasıl yapılır? Bayatlamayan ekmek tarifi... en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekmek en çok tükettiğimiz gıdaların başında geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerimizde karantinada olduğumuz bu günlerde, ekmekleri evde yapmak fikri oldukça popüler. Evinizde yaptığınız ekmekle hem tasarruf yapabilir hem de sağlıklı besin üretebilirsiniz. Evde ekmek yapımı ile ilgili detaylar haberimizde.

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Ekmek için malzemeler:

Yarım paket un

2 su bardağı su

2 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker

Evde ekmek tarifi ve hazırlanışı: