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        Haberler Ekonomi Para Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı ve reel sektör için geriledi

        Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı ve reel sektör için geriledi

        Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları için yükselirken hanehalkı ve reel sektör için geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Enflasyon beklentileri değişti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ekim ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ekimde önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,19 puan artarak yüzde 23,89'a yükselirken hanehalkı için 1,85 puan azalarak yüzde 43,75'e, reel sektör için 0,70 puan düşerek yüzde 31,80'e geriledi.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise önceki aya göre 0,31 puan artarak yüzde 16,56 oldu.

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        #TCMB
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