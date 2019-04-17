Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Ekrem İmamoğlu, Türk iş insanı ve siyasetçidir. Kesin olmayan sonuçlara göre 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçildi. 2014-2019 arasında Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yaptı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Bölümü'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında tamamladı.

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2002'den itibaren Trabzonspor'un yönetiminde yer almaya başladı. Daha sonra Beylikdüzüspor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.

18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim (d. 1997),Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlı üç çocuğu vardır.

SİYASİ KARİYERİ

Beylikdüzü belediye başkanlığı İmamoğlu, 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu, fakat partisi tarafından aday gösterilmedi. 16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atandı, 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresi'nde seçilen ilk ilçe başkanı oldu ve 18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı seçildi. 15 Temmuz 2013'te CHP Beylikdüzü ilçe başkanlığı görevinden istifa eden İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü belediye başkanı adayı olarak katıldı ve partisinin bir önceki seçimde %30 olan oy oranını %50,8'e çıkararak Beylikdüzü belediye başkanı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 23 Eylül 2017'de istifa ettiğini açıklamasından sonra CHP tarafından bu pozisyona aday gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 28 Eylül 2017'de yapılan ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal'ın 179 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği oylamada İmamoğlu 125 oy aldı.

Ekrem İmamoğlu, 18 Aralık 2018'de yapılan aday tanıtım toplantısında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak açıklandı. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kendilerindeki son bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun 4.159.650 oy alarak AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu açıkladı. AK Parti İstanbul İl Örgütü ise 2 Nisan günü, geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talebiyle itirazda bulundu ve itirazın YSK tarafından kabul edilmesiyle birlikte geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı.