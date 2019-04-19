İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanının kopyalanması talimatı verdi.

İmamoğlu, sabah saatlerinde Saraçhane'deki merkez binaya gelerek, mesaisine başladı. İmamoğlu ayağının tozuyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazılı talimatta şu ifade yer aldı:

“Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim.”

İmamoğlu'nun bu talimatı bir ihbar ya da şikayete dayalı olarak mı verdiği bilinmezken ilgili talimat Teftiş Kurulu Başkanlığı yanında İSKİ ve İETT Genel Müdürlüğü’ne de gönderildi.

İmamoğlu’nun kurum bilgilerinin kopyalatma talimatına yönelik olarak üst düzey bir devlet yetkilisi şu yorumu yaptı:

“Sayıştay denetiminden geçen bütün iş ve işlemlerin kayıtlı olduğu veri tabanını kurum dışından kim olduğu belli olmayan, güvenlik soruşturmasından geçmemiş kişilere kopyalatma talimatı verilmesi devlet güvenliğini tehdit niteliğindedir. Tüm elektronik veri tabanı ve altyapının kurum dışı kişilerce kopyalanmasının kişisel, siyasal ve hatta ticari amaca hizmet edeceği açıktır. Bu nedenle, kötü niyetli kullanıma çok açık yetkilendirme yazısı, kopyalama yönünden açıkça kanuna aykırıdır. Görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır.”