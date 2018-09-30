Suriye’nin El-Bab bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli (22), 26 Eylül Çarşamba günü, bir arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla yaralandı. Yerli, hemen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yerli, dün akşam şehit oldu.

AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Sami ve Emine Yerli çiftinin 4 çocuğunun ikincisi olan şehidin naaşı, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyüne getirildi. Baba evinde helallik alındıktan sonra Yerli için köy mezarlığı önünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, meslektaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa taşındı. Şehidin naaşı, aile mezarlığında dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA'nın haberine göre cenaze törenine; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Jandarma Alay Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, şehidin ailesi, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı.

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