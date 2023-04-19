Elazığ: Cumhurbaşkanlığında Erdoğan, Meclis’te sürpriz olabilir

Telli turna çifti bu sene de aynı yerde!

Artık hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili adayları belli olduğuna göre sahaya inip bunun yansımalarını ölçebiliriz dedim.

Böylece seçtiğim şehirlerde bir tura başladım.

İlk başta seçimi önemli derece etkileyeceğini düşündüğüm deprem illerini seçtim.

İlk olarak Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş’a gelerek sahada seçmenlerle, adaylarla, partilerle, gazetecilerle konuştum.

Bugün Elazığ’daki gözlemlerimi yazıyorum.

ELAZIĞ VEKİL LİSTESİNİ TARTIŞIYOR

Genellikle Anadolu şehirlerinde vekil listelerine çok önem verilir. Oradaki yerel dengeler, rakiplerin konumu ve adayların profilleri, hem teşkilatları hem de seçmenleri çok etkiler.

Listeler açıldıktan sonra tepkiler de başlar. Bazen istifalar olur, küskünlükler hatta başka partilere geçişler bile yaşanır.

Tam böyle bir ortamda Elazığ’a geldim. Depremden etkilenmesine rağmen yine de seçim ortamına girmiş şehir.

Konuştuğum birçok siyasi parti temsilcisi, adaylar, vatandaşlar, esnaf nedense Cumhurbaşkanlığı adaylığını değil de milletvekili listesini tartışıyordu.

ELAZIĞ’DA ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

“Neden Cumhurbaşkanlığı adaylarını tartışmıyorsunuz” dediğimde, “Erdoğan burada açık ara önde o değişmez” dedi siyasi aktörler.

Çoğu seçmen de, “Oyumuz Erdoğan’a ama vekil seçiminde AK Parti’ye vermeyeceğiz” diyor.

Oldukça yaygın olan bu görüş AK Parti’nin alacağı oy ile Erdoğan’ın alacağı oyun oldukça farklı olacağına işaret ediyor.

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Elazığ’dan %70 oy aldı Erdoğan. AK Parti’nin sarsılmaz kalelerinde biri olarak bakılıyor her zaman buraya.

Ancak Milletvekilliği seçiminde AK Parti 54.58 aldı ve 5 milletvekilliğinin de 4’ünü kazandı.

Şimdi yeni durumda bu kadar oy ve vekil sayısına ulaşabilir mi o tartışmalı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR FAKTÖRÜ

Elazığ’da şu anda 4 AK Parti, 1 CHP milletvekili var.

Bu seçimde dengenin değişeceğine kesin gözüyle bakıyor çoğu insan.

AK Parti’nin listesine çok yoğun tepki var. Eski il başkanı ve milletvekilinin yeniden listeye konmasına esnaf ve vatandaştan çok tepkili sözler duydum. Bu yüzden AK Parti’nin oy kaybetmesi muhtemel.

Yarışan güçlü partiler AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti (HDP).

Özellikle Elazığlı iş kadını Prof. Yasemin Açık'ın bağımsız olarak aday olması dengeleri etkileyebilir. Şehirde oldukça ilgi görüyor ve en çok da esnaf kesiminden destek alıyor. Eğer Yasemin Açık yüksek bir oy alırsa bunu AK Parti ve MHP’den çekecek.

CHP’nin birinci sıra adayı Gürsel Erol oldukça popüler Elazığ’da. CHP ikinci sıra adayı Abdullah Akın Saadet Partisi’nden ve şehirde çok seviliyor.

Gürsel Erol, bağımsız adayların oy pusulasındaki gösterim şeklinin son derece problemli olduğunu, genellikle bu adaya verilen oyların geçersiz sayılmasına neden olduğunu anlattı bana. Oldukça mantıklıydı izahattı.

Bağımsız adayların AK Parti’den oy çekmesi ve seçilmemesi halinde bir milletvekilliğinin CHP’ye ya da HDP’ye kayabileceğini söylüyor.

Zaten AK Parti 4. Milletvekilliğini 400’den az bir oy farkıyla kazanmıştı.

ELAZIĞ’DA SÜRPİZLER YAŞANABİLİR

Elazığ’a her geldiğimde arayıp görüştüğüm dostlarımla sahurda sohbet ediyoruz. Analizlerine güvendiğim dostum, “Valla ben hiç böyle değişken seçim görmedim. Her şey olabilir diyorum o yüzden. AK Parti 5-0 da alabilir, 2 vekil de kaybedebilir. Bu kadar garip bir ruh hali var.”

Ben zaten genel olarak Türkiye’de bu seçimlerin son derece sürprizlere açık olduğunu söylüyordum ama Elazığ’a gelince daha da emin oldum.

Yine de akla en yatkın tahmin 3 AK Parti, 1 CHP, 1 MHP ya da 1 Bağımsız milletvekili şeklinde.

Not: Elazığ'daki çalışmalarımda önemli yardımlarını gördüğüm değerli meslektaşım, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca'ya çok teşekkür ederim.

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MALATYA, DEPREMİN VURDUĞU ŞEHİRDE SİYASETİN DURUMU NE?