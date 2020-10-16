Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Elbistan'da bulunan Kız Kalesi, turizme kazandırılacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki Roma Dönemi'nden kalma Kız Kalesi'ni turizme kazandıracaklarını söyledi

Elbistan'da bulunan Kız Kalesi, turizme kazandırılacak
DHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi´ndeki hâkim bir tepede bulunan ve hiçbir kitabesi bulunmadığından Roma Dönemi'nde yapıldığı tahmin edilen Kız Kalesi, 2016'da Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildi.

DHA'nın haberine göre şimdi bu tarihi turizme kazandırmak için Elbistan Belediyesi bir çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürüz, Elbistan'ın Hititlerden Roma´ya, Selçukludan Dulkadiroğullarına ve Osmanlıya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu nedenle de tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kalealtı Mahallesi'ndeki 600 metre yüksekliğinde olan tepede bulunan Kız Kalesi'yle ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Gürbüz, "Bu önemli eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´nün öncülüğünde restore edip turizme kazandırmak istiyoruz. Kent Müzemiz kısa bir süre içerisinde açılacak. Kent Müzesi, Karahüyük, Keçemağara, Kız Kalesi´ni içine alan turizm destinasyonu oluşturursak ilçemize büyük katkı sağlayabiliriz. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunarak kalenin restorasyonuna bir an önce başlanılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Modanın kalbi Fashion Week Istanbul'da atıyor...
YAŞAMModanın kalbi İstanbul'da atıyor...
Çömlekçi Halil dede, yarım asırdır çamuru sanata dönüştürüyor
YAŞAMYarım asırdır çamuru sanata dönüştürüyor
Tekirdağ, normalleşme sürecinde sakinlik arayanların uğrak yeri oldu
YAŞAMNormalleşme sürecinde sakinlik arayanların uğrak yeri
Sular çekilince gün yüzüne çıktı! Yüzlerce yıllık... - Haberler
YAŞAMSular çekilince gün yüzüne çıktı
Urartuca bilen Mehmet Kuşman, tarihi kaledeki işini bırakıyor
YAŞAMKendi kendine Urartuca öğrenmişti... Emekli oluyor!
Evden çalışanlara sağlıklı atıştırmalıklar
YAŞAMTok tutan sağlıklı atıştırmalıklar!
Muzdan üzüme kadar 35 çeşit turşu yapıyor
YAŞAMKozalaktan bile yapıyor!
Günlük burç yorumları! 16 Ekim 2020 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Hintli amca iş başında! Şimdi de 120 kiloluk vatozu pişirip yedi - Haberler
YAŞAMHintli amca iş başında! Tadını siz hayal edin
Türk erkeklerine isyan etmişti... Yeni hamlesi şaşırttı - Haberler
YAŞAMTürk erkeklerine isyan etmişti! Son hamlesi şaşırttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X