Türkiye günlerdir piyasadan toplatılan 39 ilacı konuşuyor. Aralarında ağrı kesici olarak da kullanılan pek çok ilacın bulunduğu 39 ilacın neden toplatıldığı merak konusu oldu.

ELEKTRA PLUS YASAKLANDI MI?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

TİTCK tarafından yayınlanan listede yer alan ilaçlardan biri de Elektra Plus Jel oldu. Ağrı kesici olarak kullanılan ve piyasadan çekilen Elektra Plus ürünleri şöyle:

ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,30G

ELEKTRA PLUS %1.25+%0.25 JEL,50G

İŞTE PİYASADA TOPLATILAN 39 İLAÇ TAM LİSTE

ELEKTRA PLUS JEL NE İŞE YARAR?

ELEKTRA PLUS, Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık (romatoid artrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kirişinin iltihabı (tendinit), kas kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit) ve eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) gibi romatizmal hastalıklar,

Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku rahatsızlıkları,

Ağrı, iltihap ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas-iskelet sistem hastalıkları bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir.