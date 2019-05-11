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Eleq ipucu sorusu 11 Mayıs: 12 Dev Adam'ın 2010 yarı finalinde Sırbistan'ı geçmesini sağlayan sporcu kimdir? 20.00 Eleq ipucu cevabı

Eleq ipucu 11 Mayıs sorusu ve cevabı yayınlandı. Bu akşam saat 20.00'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Eleq ipucu sorusu, " 12 Dev Adam'ın 2010 yarı finalinde Sırbistan'ı geçmesini sağlayan sporcu kimdir? " oldu. Eleq ipucu ile yarışmacılar bir adım önde olacak. İşte, 11 Mayıs Eleq ipucu sorusu cevabı...

Eleq ipucu

Eleq ipucu 11 Mayıs sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; 12 Dev Adam'ın 2010 yarı finalinde Sırbistan'ı geçmesini sağlayan sporcu kimdir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 11 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 11 MAYIS

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 20.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 11 MAYIS CEVABI: KEREM TUNÇERİ

Mehmet Kerem Tunçeri (d. 14 Nisan 1979, İstanbul),Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Acıbadem Üniversitesi forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.

Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk millî takımında önemli görevler aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye millî basketbol takımını finale taşıdı.

Tunçeri'nin millî takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca Eurobasket 2001'de de millî takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Kerem Tunçeri ile abisi Kemal Tunçeri'nin kurduğu Tunçerispor takımında Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye çalışmaktadırlar.

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