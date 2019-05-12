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Eleq ipucu sorusu 12 Mayıs: İlk Anneler Günü etkinliği hangi yıl yapılmıştır? 20.00 Eleq ipucu cevabı

Eleq ipucu 12 Mayıs sorusu ve cevabı yayınlandı. Bu akşam saat 20.00'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Eleq ipucu sorusu, " İlk Anneler Günü etkinliği hangi yıl yapılmıştır? " oldu. Eleq ipucu ile yarışmacılar bir adım önde olacak. İşte, 12 Mayıs Eleq ipucu sorusu cevabı...

Eleq ipucu

Eleq ipucu 12 Mayıs sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak;  İlk Anneler Günü etkinliği hangi yıl yapılmıştır? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 12 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 12 MAYIS

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 20.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 12 MAYIS CEVABI: 1908 YILI

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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