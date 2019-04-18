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Eleq ipucu 18 Nisan sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Kazıklı Voyvoda, Eğrigöz Kalesi’nden sonra hangi kalemizde tutsak edilmiştir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 18 Nisan ipucu sorusu ve cevabı...
ELEQ İPUCU SORUSU 18 NİSAN
Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da
Ödül ise; 20.000 TL
ELEQ İPUCU SORUSU 18 NİSAN CEVABI: TOKAT KALESİ
M.Ö. 30 - M.S. 395 Roma Dönemi'nde yol güvenliği için kurulmuş olan kale, yaklaşık 500 yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır. İlk defa 1074 yılında Danişmend Melik Gazi tarafından fethedilen kale kısa aralıklarla el değiştirmiş olup sırasıyla Danişmendli, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti’nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale, doğal bir hisar durumundadır. Osmanlı Devleti zamanında “Çardak-ı Bedevi” denilen zindanı başta Bizans İmparatoru A. Diogenis olmak üzere birçok ünlünün tutsak yeri olmuştur.
Korku filmlerinin efsanevi kahramanı diğer adıyla Kazıklı Voyvoda Osmanlılara yenik düşen Eflak (Romanya) Krallığı Prensi olan III. Vlad, yani Drakula zamanında kardeşi ile birlikte önce Kütahya Eğrigöz Kalesi'nde, daha sonra Tokat Kalesi’nde gözetim altında tutulduktan sonra da Edirne’ye Şehzade Mehmet’in (Fatih Sultan Mehmet) yanına gönderilmiş, belli bir süre eğitim alması sağlanmıştır. Kalenin güneybatısında çok eski çağlardan kalma bir Kaya Mezarı oyulmuştur. Mezarın ağzında bir kolon ve biri büyük iki hücre bulunmaktadır. Ayrıca 362 basamaklı bir merdiven ile Kalenin dibine inilebilmektedir. Günümüzde bu merdiven yolu kapalı durumdadır.
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