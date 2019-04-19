Eleq ipucu 19 Nisan sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Boyun omurlarının üstten birincisi hangisidir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 19 Nisan ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 19 NİSAN

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 20.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 19 NİSAN CEVABI: ATLAS KEMİĞİ

Atlas anatomide omurganın en üstündeki (ilk) boyun omurudur.

Kafatasını taşımasından dolayı ismini Yunan mitolojisindeki Atlastan almıştır.

Atlas en üst omurdur ve -axis kemiğiyle birlikte- kafatası ve omurgayı bağlayan eklemi oluşturur. Atlas ve axis normal omurlara göre çok daha geniş bir hareket sahası oluşturmak üzere özelleşmiştir. Bu iki omur başın öne arkaya ve sağa sola hareket ettirilmesinden sorumludur.

Atlanto-occipital eklem başın omurga üzerinde öne arkaya sallanmasına izin verir.

Axis kemiğindeki dens bir mil gibi görevi yaparak atlas ve ona bağlı başın sağa sola hareket etmesine izin verir.

Atlasın karakteristik özelliği gövdesinin olmamasıdır. Yüzük şeklindedir, ön ve arka kemerleri ve yan taraflarında birer massası vardır. Atlas ve axis nörolojik açıdan önemlidir. Çünkü beyin sapı axise kadar uzanır.