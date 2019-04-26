Eleq ipucu 26 Nisan sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Nohut veya bakla ezmesinin baharatlarla karıştırılıp yağda kızartılan Ortadoğu yemeği hangisidir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 26 Nisan ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 26 NİSAN

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 20.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 26 NİSAN CEVABI: FALAFEL

Felafel (Arapça: فلافل; İbranice: פלאפל) ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu’ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.