Eleq ipucu 3 Mayıs sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Ruhsar dizisinde Mazhar rolünü kim canlandırmıştır? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 3 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 3 MAYIS

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 20.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 3 MAYIS CEVABI: CEM DAVRAN

İstanbul'da doğdu. Tiyatroya 1976 yılında Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Bir yıl sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na çocuk oyuncu olarak girdi.

1980 yılında stajyer kadroya, 1983 yılında da asal sanatçı kadrosuna alındıgı Şehir Tiyatroları'nda, üç yıl da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1991 yılından başlayarak üç sezon Dormen Tiyatrosu'nda "Çılgın Sonbahar" oyununda konuk oyuncu olarak oynadı. Bir süre okullarda tiyatro çalısmaları yaptırmis, Yıldız Üniversitesi'nde ögrenciyken bir arkadasşı ile birlikte "Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir.

Bugüne kadar elliye yakin oyunda rol almış,tiyatronun yanında televizyon ve sinema çalısmaları yapmıstır. Şehir Tiyatrolarında oynadığı "Gazeteciden Dost" adlı oyundaki rolüyle 1996'da, Tiyatro İstanbul'da oynadıgı "Yeni Bastan"daki rolüyle 1997'de Avni Dilligil "Yardımcı Rolde En Iyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.

Filmleri ve Dizileri

Fesupanallah 2007

Avrupalı 2007

Deli Dolu Oğuz 2006

İlk Göz AğrısıAşkın 2005

Çocuğun Var Derdin Var Ömer Gencer 2004

Yuvam Yıkılmasın Demir 2003

Patron Kim Cem 2003

Bana Abi De Selo 2002

Aşk Meydan Savaşı Rıza 2002

Şaşı Felek Çıkmazı Hasan 2000

Balalayka Hasan 2000

Kahpe Bizans Yetiş Bey,Markus Antonyus 1999

Ruhsar Mazhar 1997

Tatlı Betüş 1993

Tersine Dünya 1993

Kurt Kanunu 1991

Varyemez 1991

Yusuf İle Kenan Yusuf 1979

Taşı Toprağı Altın Şehir 1978