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Eleq ipucu 3 Mayıs sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Ruhsar dizisinde Mazhar rolünü kim canlandırmıştır? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 3 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı...
ELEQ İPUCU SORUSU 3 MAYIS
Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da
Ödül ise; 20.000 TL
ELEQ İPUCU SORUSU 3 MAYIS CEVABI: CEM DAVRAN
İstanbul'da doğdu. Tiyatroya 1976 yılında Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Bir yıl sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na çocuk oyuncu olarak girdi.
1980 yılında stajyer kadroya, 1983 yılında da asal sanatçı kadrosuna alındıgı Şehir Tiyatroları'nda, üç yıl da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
1991 yılından başlayarak üç sezon Dormen Tiyatrosu'nda "Çılgın Sonbahar" oyununda konuk oyuncu olarak oynadı. Bir süre okullarda tiyatro çalısmaları yaptırmis, Yıldız Üniversitesi'nde ögrenciyken bir arkadasşı ile birlikte "Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir.
Bugüne kadar elliye yakin oyunda rol almış,tiyatronun yanında televizyon ve sinema çalısmaları yapmıstır. Şehir Tiyatrolarında oynadığı "Gazeteciden Dost" adlı oyundaki rolüyle 1996'da, Tiyatro İstanbul'da oynadıgı "Yeni Bastan"daki rolüyle 1997'de Avni Dilligil "Yardımcı Rolde En Iyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.
Filmleri ve Dizileri
Fesupanallah 2007
Avrupalı 2007
Deli Dolu Oğuz 2006
İlk Göz AğrısıAşkın 2005
Çocuğun Var Derdin Var Ömer Gencer 2004
Yuvam Yıkılmasın Demir 2003
Patron Kim Cem 2003
Bana Abi De Selo 2002
Aşk Meydan Savaşı Rıza 2002
Şaşı Felek Çıkmazı Hasan 2000
Balalayka Hasan 2000
Kahpe Bizans Yetiş Bey,Markus Antonyus 1999
Ruhsar Mazhar 1997
Tatlı Betüş 1993
Tersine Dünya 1993
Kurt Kanunu 1991
Varyemez 1991
Yusuf İle Kenan Yusuf 1979
Taşı Toprağı Altın Şehir 1978
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