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Eleq ipucu sorusu 6 Mayıs: Ramazan Ayı'nda camilerin iki minaresi arasına konulan ışıklı yazıya ne denir? 20.00 Eleq

Eleq ipucu 6 Mayıs sorusu ve cevabı yayınlandı. Bu akşam saat 20.00'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Eleq ipucu sorusu, " Ramazan Ayı'nda camilerin iki minaresi arasına konulan ışıklı yazıya ne denir? " oldu. Eleq ipucu ile yarışmacılar bir adım önde olacak. İşte, 6 Mayıs Eleq ipucu sorusu cevabı...

Eleq ipucu

Eleq ipucu 6 Mayıs sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Ramazan Ayı'nda camilerin iki minaresi arasına konulan ışıklı yazıya ne denir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 6 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 6 MAYIS

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 20.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 6 MAYIS CEVABI: MAHYA

Mahyâ, özellikle Ramazan ayında birden fazla minaresi olan camilerin iki minaresi arasına konulan ışıklı yazı. Osmanlılar döneminde yağ kandilleri ile yapılan mahyalar, günümüzde elektrik ampulleri ile yapılmaktadır.

Mahyacılık

Ramazan aylarında camilerin minareleri arasına gerilen ışıklı yazı şeritlerine mahya, bu yazıları hazırlayan sanatçıya da mahyacı denir. Eskiden mahyacılık, büyük bir ustalık isteyen gerçek bir sanat dalıydı. Bu alanda yetişmiş büyük ustalar, yerlerini alacak olan çıraklara işin bütün inceliklerini öğretirlerdi. Mahya kurmak için, caminin en az iki minareli olması gerekir.

Eskiden böyle büyük camilerde, iki minare arasına ip veya teller gerilir, mahya ustası da, genellikle zeytinyağ doldurulmuş kandilleri veya mumlu fenerleri ipin üzerine dizerek istediği dinî yazıyı yazar, hatta resimler yapardı. Bütün ramazan boyu bu kandiller, rüzgâra rağmen geceleri pırıl pırıl yanardı. Camilerin elektrikle aydınlatılmaya başlamasından sonra, mahyacılık kolaylaştı ve ayrı bir sanat olmaktan çıktı. Kandil yerine renkli elektrik ampulleriyle ve yeni yazıyla mahya kurma geleneği bugün hâlâ sürdürülüyor.

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